Четыре комплекта наград осталось разыграть участникам зимней Олимпиады в Пхенчхане

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Пхенчхане потухнет огонь XXIII зимней Олимпиады. В заключительный день Игр-2018 будут разыграны последние 4 комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Из белорусских олимпийцев на старт сегодня выйдут только лыжницы Полина Сероносова, Юлия Тихонова и Валентина Каминская. В числе 47 спортсменок им предстоит пройти самую тяжелую женскую дистанцию - 30 км классическим стилем.
Главный поединок пройдет на мужском хоккейном турнире - россияне сыграют со сборной Германии, которая сенсационно пробилась в финал, переиграв шведов и канадцев.
В решающем матче женского турнира по керлингу встретятся команды Швеции и Республики Корея.
Состязания бобслеистов завершатся финальными заездами мужских четверок.
После того, как закончатся заключительные медальные старты, на Олимпийском стадионе Пхенчхана пройдет церемония закрытия Игр-2018. На этой же арене, вмещающей 35 тыс. зрителей, 9 февраля прошла церемония открытия.
Прямая трансляция закрытия начнется в 13.55 на телеканале "Беларусь 1".-0-
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