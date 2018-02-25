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Четыре комплекта наград осталось разыграть участникам зимней Олимпиады в Пхенчхане

Спорт 25.02.2018 | 01:00
Фото МОК
Фото МОК
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Новости сюжета Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
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25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Пхенчхане потухнет огонь XXIII зимней Олимпиады. В заключительный день Игр-2018 будут разыграны последние 4 комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из белорусских олимпийцев на старт сегодня выйдут только лыжницы Полина Сероносова, Юлия Тихонова и Валентина Каминская. В числе 47 спортсменок им предстоит пройти самую тяжелую женскую дистанцию - 30 км классическим стилем.

Главный поединок пройдет на мужском хоккейном турнире - россияне сыграют со сборной Германии, которая сенсационно пробилась в финал, переиграв шведов и канадцев.

В решающем матче женского турнира по керлингу встретятся команды Швеции и Республики Корея.

Состязания бобслеистов завершатся финальными заездами мужских четверок.

После того, как закончатся заключительные медальные старты, на Олимпийском стадионе Пхенчхана пройдет церемония закрытия Игр-2018. На этой же арене, вмещающей 35 тыс. зрителей, 9 февраля прошла церемония открытия.

Прямая трансляция закрытия начнется в 13.55 на телеканале "Беларусь 1".-0-

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Теги
Беларусь, бобслей, керлинг, лыжные гонки, Олимпиада, Республика Корея, хоккей
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