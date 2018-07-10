10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре МАЗа примут участие в ралли-рейде "Шелковый путь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской автокоманде.

Квартет грузовиков отечественного производства впервые выступит в престижной гонке в столь широком составе. "За несколько лет мы вошли в число фаворитов ралли-рейдов, а бренд "МАЗ" теперь узнают и уважают от Китая до Аргентины. Сейчас нам важно не останавливаться и двигаться вперед", - рассказал руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.

Как отметили в команде, организаторы "Шелкового пути" предложили белорусам льготные условия участия. Экипаж Сергея Вязовича, ставший на последнем "Дакаре" серебряным призером, и вовсе освобожден от вступительных взносов.

Ралли "Шелковый путь" в 2018 году будет состоять из двух отдельных гонок. Первая стартует 20 июля в Астрахани и закончится 27 июля на Красной площади в Москве. В течение недели гонщики проедут свыше 3 тыс. км в условиях бездорожья. Второй отрезок, который пройдет по территории Китая, предстоит преодолеть уже в сентябре. Традиционно он будет включать в себя песчаные отрезки с коварными дюнами.

Пилоты планируют устроить экстрим-тест спортивным грузовикам, которые на 85% состоят из серийных комплектующих. Все ноу-хау могут найти применение в конвейерном производстве. Кстати, многие составные части спорткара - от кабины до надстройки кузова и кронштейнов - изготовлены в Беларуси. Один из грузовиков также будет использовать специальные комплекты ОАО "Белшина".

Белорусские гонщики проедут "Шелковый путь" на испытанных грузовиках. В машине Сергея Вязовича механики доработали двигатель, сместив его вглубь кузова. В грузовике Александра Василевского была снижена мощность мотора с 930 до 750 лошадиных сил, чтобы в последующем не иметь проблем с техническими регламентами ралли-рейдов из-за использования двигателя ТМЗ объемом 18,5 литра.

Команда выступит в обновленном составе. Прежде всего сформирован новый экипаж, в который вошли пилот Виталий Мурылев, штурман Дмитрий Вихренко и механик Сергей Завесницкий. Лидер команды Сергей Вязович, как и прежде, поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Александру Василевскому будут помогать штурман Антон Запорощенко и механик Евгений Подалинский. Еще один экипаж традиционно поведут пилот Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

В 2017 году на ралли-рейде все три МАЗа вошли в десятку сильнейших экипажей. В "Шелковом пути" в этом году, который по уровню сложности даже превосходит знаменитый "Дакар", примет участие около 70 автомобилей (грузовиков и внедорожников) из 30 стран.-0-