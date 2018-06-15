Четыре медали завоевали белорусские пловцы на международном турнире "Маре Нострум 2018" в Барселоне

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали завоевали белорусские пловцы на международном турнире "Маре Нострум 2018", завершившемся в Барселоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первое место на 100 м баттерфляем занял один из лидеров мужской белорусской команды Евгений Цуркин - 52,34 сек., у которого также третье место на 50 м баттерфляем - 23,52 сек. Лучшее время среди всех участников на дистанции 50 м брассом показал Илья Шиманович - 27,15 сек. Серебряную медаль на 50 м баттерфляем завоевала Анастасия Шкурдай - 26,43 сек., которая уступила только японке Рикако Икее - 25,32 сек.

Традиционный турнир "Маре Нострум" проходит в трех странах - Франции, Испании и Монако. Как отметили в Белорусской федерации плавания, для наших пловцов соревнования являются тестовыми перед чемпионатом Европы, который 3-9 августа пройдет в Глазго. Необходимую соревновательную практику в Барселоне получила также Анастасия Шкурдай во время подготовки к чемпионату Европы среди юниоров в Хельсинки (Финляндия) и Юношеским Олимпийским играм в Буэнос-Айресе (Аргентина).-0-