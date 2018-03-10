Четыре награды завоевали белорусы на старте Паралимпийских игр в Пхенчхане

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские паралимпийцы открыли счет наградам в первый день зимних Игр в Пхенчхане, завоевав четыре медали в биатлоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Второе место в этом виде спорта для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата завоевал в спринте на 7,5 км Дмитрий Лобан в категории LW12.
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения в категории В3, также в спринте, серебряная награда в активе Юрия Голуба.
Две бронзовые награды в биатлоне и у девушек. Белоруска Лидия Графеева в спринте на 6 км в категории LW12 стала третьей. Первые две позиции заняли соперницы из США - Кендалл Гретч (первое место), Оксана Мастерс (второе). Другая белоруска Светлана Сахоненко в категории В2 для атлетов с нарушениями зрения также поднялась на третью ступень пьедестала почета. В этой же категории (В2) белорус Василий Шаптебой занял десятое место.
Первый день соревнований Паралимпиады в Пхенчхане продолжается. В медальном зачете лидируют американские спортсмены - 3 золотые награды, белорусская команда с четырьмя наградами входит в десятку сильнейших, занимая восьмое место.
Перед стартом Паралимпиады председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель поставил перед атлетами задачу в пять медалей. На прошлых зимних Играх паралимпийцев в Сочи на счету белорусов было три бронзовые награды.
XII Паралимпийские игры в Пхенчхане продлятся до 18 марта.-0-
Фото Алексея Ковалева
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