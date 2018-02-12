Четырехкратный олимпийский чемпион по стрельбе из Республики Корея стал волонтером на ОИ-2018

12 февраля, Пхенчхан /БЕЛТА - ТАСС - Ренхап/. Четырехкратный олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Чин Джон О из Республики Корея принял участие в волонтерской программе на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

В Пхенчхане работают около 15 тыс. волонтеров, среди них 39 "особых волонтеров" - атлеты, политики и звезды шоу-бизнеса.

"Я услышал о специальной волонтерской программе Олимпийского комитета Республики Корея и решил стать частью волонтерского движения на Олимпиаде", - сказал Чин Джон О.

"Ранее я только участвовал в Олимпийских играх, а теперь, когда со стороны наблюдаю за другими спортсменами, испытываю новые эмоции. Я тогда подумал про себя: так вот как люди должны себя чувствовать, когда болеют за спортсменов. Это было очень трогательно", - поделился впечатлениями он.

По словам стрелка, после того, как сменил форму национальной сборной на волонтерскую экипировку, Олимпийские игры открылись для него с новой стороны. "Думаю, что Олимпийские игры действительно сближают людей из разных стран. Все просто болеют за своих спортсменов и наслаждаются спортивными состязаниями", - заметил он.

Чин Джон О - четырехкратный олимпийский чемпион (трижды в стрельбе из пистолета с 50 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м) и двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный победитель финалов Кубка мира.-0-