ЧМ-2018 по футболу установил рекорд по интернет-просмотрам

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи ЧМ-2018 по футболу собрали рекордное число просмотров на стриминговых онлайн-платформах. Об этом пишет Forbes со ссылкой на рейтинговую компанию Conviva.
Отмечается, что только в течение первой недели мирового первенства на различных сервисах было запущено 393 млн трансляций с матчей ЧМ-2018. Связанный с турниром контент был представлен в 59 млн уникальных приложений для потоковой передачи видео.
Провайдер облачной доставки контента Akamai отмечает, что пользователи ресурса транслировали на групповом этапе ЧМ-2018 на 65% больше информации, чем за всю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Количество стримов, работающих одновременно, достигло рекордной отметки в 9,7 млн. Рекорд был зафиксирован во время матчей между сборными Мексики и Швеции, а также сборными Германии и Республики Корея.
Akamai сообщает, что максимальная пропускная способность для потоковой передачи на групповом раунде ЧМ-2018 достигла 23,8 Тбит/сек. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро этот показатель составил 6,99 Тбит/сек.-0-
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