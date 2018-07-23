ЧМ по вертолетному спорту стартует 24 июля на аэродроме Липки

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту состоится 24 июля в 17.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ДОСААФ.

Организаторами чемпионата выступают ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта. "Во время торжественного открытия выступит пилотажная группа национальной сборной Беларуси на Як-55 Могилевского аэроклуба. Концертную программу на празднике представит академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Также на аэродроме можно будет увидеть образцы летательных аппаратов, включая уникальный По-2 - это единственная в стране копия легендарного самолета, которая будет летать. Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский прошел курс летной подготовки и выступит на этой машине на заключительном этапе чемпионата мира", - проинформировали в пресс-службе.

За медали будут бороться 38 команд из семи стран мира. В состав национальной команды Беларуси вошли самые именитые спортсмены оборонного общества: мастера спорта международного класса Андрей Рогонов, Владимир Бугаев, Никита Лаптев, Владимир Стриенок, Антон Данченко, Александр Грищенко, Алексей Мочанский. Женская команда представлена двумя экипажами. Командир первого экипажа Софья Куршубадзе, летчик-оператор Анастасия Короткевич. Командир второго экипажа Анна Рогожинская, летчик-оператор Марина Конюшевская. В команде собраны экипажи Витебского и Минского аэроклубов ДОСААФ, а также федерации авиационного спорта. "На аэродроме Боровая успешно прошли сборы, белорусская сборная выполнила все задачи. Национальная команда готова к чемпионату мира", - отметили в ДОСААФ.

Основные соревнования пройдут на аэродроме Боровая. Согласно программе чемпионата состязания начнутся 24 июля в 10.00 с упражнения "Параллельный полет на точность", затем состоится "Параллельная развозка грузов". В целом участники будут соревноваться в выполнении четырех упражнений: "Навигация", "Параллельный полет на точность", "Параллельная развозка грузов" и "Параллельный слалом". Национальные команды выступают на двух типах вертолетов Ми-2 и Робинсон-44.

Во время чемпионата 28-29 июля на аэродроме Боровая пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПРОНЕБО. Посетители увидят более 30 летательных аппаратов - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе обещают стать вертолетные гонки.-0-