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ЧМ по вертолетному спорту стартует на аэродроме Липки

Спорт 24.07.2018 | 09:22
На аэродроме Липки. Фото из архива ДОСААФ - БЕЛТА
На аэродроме Липки. Фото из архива ДОСААФ - БЕЛТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту состоится сегодня в 17.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ДОСААФ.

Организаторами чемпионата выступают ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта. "Во время торжественного открытия выступит пилотажная группа национальной сборной Беларуси на Як-55 Могилевского аэроклуба. Концертную программу на празднике представит академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Также на аэродроме можно будет увидеть образцы летательных аппаратов, включая уникальный По-2 - это единственная в стране копия легендарного самолета, которая будет летать. Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский прошел курс летной подготовки и выступит на этой машине на заключительном этапе чемпионата мира", - проинформировали в пресс-службе.

Леонид Якубович на открытии ЧМ по вертолетному спорту выступит на Ми-2Леонид Якубович на открытии ЧМ по вертолетному спорту выступит на Ми-2
Вертолет прославленного пилота продемонстрирует зрителям фигуры пилотажа "воронку на хвосте", боевые развороты, а также проход над землей на высоте 2-3 м.

В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной оказалась российская сборная, которая представлена 13 экипажами. Побороться за награды также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. В состав национальной команды Беларуси вошли самые именитые спортсмены оборонного общества: мастера спорта международного класса Андрей Рогонов, Владимир Бугаев, Никита Лаптев, Владимир Стриенок, Антон Данченко, Александр Грищенко, Алексей Мочанский. Женская команда представлена двумя экипажами. Командир первого экипажа Софья Куршубадзе, летчик-оператор Анастасия Короткевич. Командир второго экипажа Анна Рогожинская, летчик-оператор Марина Конюшевская. В команде собраны экипажи Витебского и Минского аэроклубов ДОСААФ, а также федерации авиационного спорта. "На аэродроме Боровая успешно прошли сборы, белорусская сборная выполнила все задачи. Национальная команда готова к чемпионату мира", - отметили в ДОСААФ.

Пилоты из Австрии, Польши и России примут участие в ЧМ на своих вертолетахПилоты из Австрии, Польши и России примут участие в ЧМ на своих вертолетах
Открытие чемпионата мира по вертолетному спорту пройдет 24 июля на аэродроме Липки. В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран.

Основные соревнования пройдут на аэродроме Боровая. Согласно программе чемпионата состязания начнутся в 10.00 с упражнения "Параллельный полет на точность", затем состоится "Параллельная развозка грузов". В целом участники будут соревноваться в выполнении четырех упражнений: "Навигация", "Параллельный полет на точность", "Параллельная развозка грузов" и "Параллельный слалом". Национальные команды выступают на двух типах вертолетов Ми-2 и Робинсон-44.

Во время чемпионата 28-29 июля на аэродроме Боровая пройдет ежегодный авиационный фестиваль #ПРОНЕБО. Посетители увидят более 30 летательных аппаратов - от аэростатов до самолетов. Самыми зрелищными в программе обещают стать вертолетные гонки.-0-

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Теги
авиация, ДОСААФ, Минск, чемпионат мира
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Чемпионат мира по вертолетному спорту Минск (аэродром Боровая) 23-29 июля принимает 16-й чемпионат мира по вертолетному спорту и 4-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам.
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