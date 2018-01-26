Чон Хён снялся по ходу второго сета полуфинального матча с Роджером Федерером на Australian Open

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарец Роджер Федерер стал вторым финалистом Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема, сообщает ТАСС.

В полуфинале Роджер Федерер играл с Чон Хёном (Республика Корея), который при счете 6:1, 5:2 в пользу швейцарца отказался от продолжения встречи из-за травмы.

В финале Роджер Федерер встретится с хорватом Марином Чиличем. Этот финал станет 30-м для швейцарца на турнирах серии Большого шлема и седьмым - на австралийском турнире.

Роджер Федерер является второй ракеткой мира. Швейцарец 19 раз выигрывал турниры серии Большого шлема: Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017), Roland Garros (2009), Уимблдон (2003-2007, 2009, 2012, 2017), US Open (2004-2008). Федерер является действующим победителем открытого чемпионата Австралии.

21-летний представитель Республики Корея Чон Хён (номер 58 в рейтинге ATP) ранее сенсационно победил в 1/8 финала Australian Open 6-кратного триумфатора австралийского первенства Новака Джоковича.

Australian Open по теннису завершится 28 января.-0-