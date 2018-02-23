Что писали биатлонистки в Instagram после "золотой" победы

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки после "золотой" победы в женской биатлонной эстафете на ОИ в Пхенчхане поделились своими эмоциями в соцсети Instagram.
На странице первой среди биатлонисток мира, четырехкратной обладательницы олимпийского золота Дарьи Домрачевой размещена командная фотография спортсменок и подпись к ней: "Это Космос!!!!! Cosmic girls! Gold girls". У записи свыше 35 тыс. отметок "Нравится".
На своей странице биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала снимок, где белоруски стоят на пьедестале. Фото подписано: "Великий день!!! Спасибо, любимая команда! Слезы счастья"
Ирина Кривко в победный день написала: "Супер день". Запись сопровождалась фотографией тигра Сухорана и льняной белорусской куклы.
Надежда Скардино пока не делилась фотографиями после завоевания золота в Пхенчхане.-0-
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