Дайнюс Зубрус возглавил Федерацию хоккея Литвы

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный литовский хоккеист Дайнюс Зубрус стал президентом Федерации хоккея Литвы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На этот пост изначально претендовал и предыдущий глава Федерации хоккея Литвы Пятрас Науседа, но перед выборами он снял свою кандидатуру.

Дайнюс Зубрус, которому сейчас 40 лет, наряду с Дарюсом Каспарайтисом является самым известным литовским хоккеистом. С 1996 по 2016 год он выступал в клубах сильнейшей лиги мира НХЛ, проведя 1300 матчей за "Филадельфию", "Монреаль", "Вашингтон", "Баффало", "Нью-Джерси" и "Сан-Хосе".

Игровую карьеру прославленный форвард завершил в апреле 2018 года в составе национальной сборной Литвы, которая вышла в группу А дивизиона 1 мирового первенства. Весной 2019 года в Казахстане литовцы будут одним из соперников белорусов в борьбе за путевку в элитный дивизион чемпионата планеты.-0-