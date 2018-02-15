Дарья Домрачева допустила 4 промаха в олимпийской индивидуальной гонке

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На биатлонном стадионе олимпийского Пхенчхана проходит женская индивидуальная гонка на 15 км, в которой участвуют 4 белорусские спортсменки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в этой дисциплине Дарья Домрачева стартовала под 28-м номером и после двух огневых рубежей лидировала. Однако затем допустила 4 промаха и финишировала лишь с 11-м результатом среди 32 биатлонисток, которые завершили гонку. Надежда Скардино стреляла неплохо, промахнувшись лишь однажды, но со скоростью прохождения дистанции были проблемы. Пока она пятая. Ирина Кривко заработала три штрафные минуты, на дистанции остается еще одна представительница Беларуси - Динара Алимбекова.-0-