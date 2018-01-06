Дарья Домрачева финишировала шестой в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Домрачева финишировала шестой в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На дистанцию в 10 км с четырьмя огневыми рубежами Дарья Домрачева ушла седьмой, но два промаха при стрельбе стоя не позволили ей пробиться на пьедестал почета.

Дарья Домрачева

На отметке 5,5 км белоруска, показавшая отличный ход по лыжне, вышла на вторую позицию, опередив Франциску Хильдебранд, но на третьем огневом рубеже одну из мишеней ей закрыть не удалось.

Дарья Домрачева

Этим воспользовались соперницы, которые вышли вперед. На заключительной, четвертой, стрельбе надежды на пьедестал почета у трехкратной олимпийской чемпионки еще оставались, но она вновь допустила один промах и пересекла финишную черту шестой, уступив первому месту 1 мин. 28,8 сек. (0+0+1+1). Утешением для лидера белорусской команды стало лишь попадание в цветочную церемонию.

Дарья Домрачева

Вероника Новаковска, Кайса Макарайнен и Дарья Домрачева

Победу в гонке преследования одержала лидер общего зачета Кубка мира Анастасия Кузьмина из Словакии - 30 мин. 49,5 сек (0+1+1+0). Второе место у итальянки Доротеи Вирер, которая уверенно провела гонку, не допустив ни одного промаха, - + 1 мин. 04,4 сек. (0+0+0+0). Бронзовым призером стала Вита Семеренко из Украины - + 1 мин. 10,2 сек. (0+0+0+0).

Анастасия Кузьмина

Доротея Вирер, Анастасия Кузьмина и Вита Семеренко

Белоруска Ирина Кривко завершила выступление на 20 месте - + 2 мин. 30,3 сек. (1+0+0+1), Надежда Скардино разместилась на 22-м месте - +2 мин.43,9 сек. (0+0+1+0).

В Оберхофе сегодня также состоится гонка преследования у мужчин. Под 19-м номером заявлен белорус Сергей Бочарников. Старт состоится в 17.00.-0-

Фото Дениса Костюченко.