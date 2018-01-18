Дарья Домрачева: на втором рубеже промаха не ощутила

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехкратная олимпийская чемпионка оказалась в шаге от пьедестала (четвертое место), допустив ошибку на втором рубеже. "Если комментировать мою стрельбу, то на лежке справилась сама, разобравшись в ветровой ситуации и грамотно рассчитав подход к огневому рубежу. Во время стрельбы стоя показалось, что была очень близка к тому, чтобы избежать штрафного круга. Как такового промаха даже не почувствовала, хотя это профессиональное ощущение нас редко подводит. Что тут скажешь? Старалась сделать хороший выстрел, но мишень не закрылась", - рассказала Дарья Домрачева.

В зачете Кубка мира в спринте Дарья Домрачева расположилась на десятом месте - 139 баллов. Лидирует в этой дисциплине представительница Словакии Анастасия Кузьмина - 223 очка. Лидер женской сборной Беларуси примет участие также в гонке преследования, которая состоится в Антхольце 20 января.-0-