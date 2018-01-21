Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Удачная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила белоруске выйти на первое место. Начало гонки для трехкратной олимпийской чемпионки Сочи получилось не столь успешным. Промах на первой стрельбе лежа не позволил лидировать ей с первых минут.

Однако на второй части дистанции в 12,5 км Дарья значительно прибавила и не допускала промахов на огневых рубежах - 40 мин. 23,9 сек. (1+0+0+0).

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии - +11,9 сек. (1+1+0+1). Бронзовым призером масс-старта стала финка Кайса Мякяряйнен, которая показала высокую скорость, но допустила четыре промаха, - +16,2 сек. (1+0+2+1).

Join us now for the medal ceremony in snowy #ANT18 - it'll be an all-star podium with @DaryaDomracheva, Anastasia Kuzmina and @kmakarainen.



You can rewatch the entire competition on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/YubHKcnhqJ — IBU World Cup (@IBU_WC) 21 января 2018 г.

Неплохую гонку провела и другая белоруска Ирина Кривко, которая заняла 12 место, - +1 мин. 07,1 сек. (0+0+0+1).

В общем зачете Кубка мира благодаря сегодняшней победе Дарья Домрачева вышла на пятое место - 436 баллов. Лидирует Кайса Мякяряйнен - 592 очка.

Лукашенко поздравил Домрачеву с победой в масс-старте в Антхольце "Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны и твоих поклонников за рубежом, которые с замиранием сердца следят за твоими выступлениями", - говорится в поздравлении.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится гонкой с массового старта у мужчин. Под 30 номером заявлен и белорус Владимир Чепелин. -0-

Фото Дениса Костюченко.