Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Антхольце

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева победила в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Удачная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила белоруске выйти на первое место. Начало гонки для трехкратной олимпийской чемпионки Сочи получилось не столь успешным. Промах на первой стрельбе лежа не позволил лидировать ей с первых минут.

Однако на второй части дистанции в 12,5 км Дарья значительно прибавила и не допускала промахов на огневых рубежах - 40 мин. 23,9 сек. (1+0+0+0).

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии - +11,9 сек. (1+1+0+1). Бронзовым призером масс-старта стала финка Кайса Мякяряйнен, которая показала высокую скорость, но допустила четыре промаха, - +16,2 сек. (1+0+2+1).

