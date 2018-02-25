Дарья Домрачева понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева понесет флаг Беларуси на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Дарья Домрачева станет знаменосцем олимпийской команды не впервые. Ранее она выступила в этой роли на закрытии зимних Игр в Сочи.
Белорусскую делегацию на церемонии закрытия возглавит шеф миссии Александр Барауля, на олимпийском стадионе в параде атлетов примут участие белорусские команды по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, конькобежному спорту, медицинская и административная группы.
Как сообщалось, команды по фристайлу и шорт-треку уже вернулись в Минск.
Прямую трансляцию церемонии закрытия главных стартов четырехлетия в 13.55 начнет телеканал "Беларусь 1".-0-
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