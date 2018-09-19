19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева попробует свои силы в каратэ в проекте Bright Team дирекции II Европейских игр 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда.

В зале кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) 24 сентября состоится тренировка по этому виду спорта, которую проведет мастер боевых искусств, обладатель второго дана по каратэ, семикратный чемпион страны Андрей Гриневич.

Вместе с Дарьей Домрачевой свои силы в каратэ попробуют Тео, Артемис Ахпаш, Анжелика Пушнова, Марина Грицук и Татьяна Рудаковская. Дирекция II Европейских игр поддержала биатлонистку и звездного посла II Европейских игр 2019 года - представители фонда также примут участие в тренировке.

Одной из главных целей проекта Bright Team является популяризация видов спорта, включенных в программу предстоящего мультиспортивного форума. Проект стартовал 1 августа товарищеским турниром по пляжному футболу, который с успехом прошел на площадке спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпийский" белорусской столицы. Также состоялась звездная тренировка по дзюдо под руководством чемпионки Европы Марины Слуцкой, дружеская встреча по баскетболу Bright 3x3 Basketball. Команда дирекции также поучаствовала в заездах на 12-местных китайских лодках-байдарках (драгонбот) на "Звездной регате" во время физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к очередной годовщине со дня основания белорусской столицы, и в Минском полумарафоне - 2018. Недавно участники Bright Team познакомились с видом спорта, который входит в культурную программу II Европейских игр, - петанком. Проект предполагает дальнейшее проведение дружеских встреч.-0-