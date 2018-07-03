3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева поздравила соотечественников с Днем Независимости. Свое обращение биатлонистка опубликовала в соцсетях.
"С наступающим праздником, Беларусь и белорусы! Немного размялись перед торжеством", - написала Дарья Домрачева под фотографией золотой олимпийской четверки с торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, во Дворце республики.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN