3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева поздравила соотечественников с Днем Независимости. Свое обращение биатлонистка опубликовала в соцсетях.

"С наступающим праздником, Беларусь и белорусы! Немного размялись перед торжеством", - написала Дарья Домрачева под фотографией золотой олимпийской четверки с торжественного собрания, посвященного Дню Независимости, во Дворце республики.-0-