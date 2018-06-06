6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время. Об этом рассказал муж спортсменки Уле-Эйнар Бьорндален норвежским СМИ, сообщает БЕЛТА.
По его словам, общая ситуация изменилась. "Мы должны решить, будет ли Дарья продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель", - рассказал Уле-Эйнар Бьорндален.
Как сообщалось, на днях подруга Домрачевой по белорусской биатлонной команде Надежда Скардино приняла решение завершить карьеру биатлонистки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3535 BYN
|2.348 BYN
|2.355 BYN
|USD
|2.0015 BYN
|1.999 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2244 BYN
|3.215 BYN
|3.23 BYN