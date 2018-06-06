6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время. Об этом рассказал муж спортсменки Уле-Эйнар Бьорндален норвежским СМИ, сообщает БЕЛТА.

По его словам, общая ситуация изменилась. "Мы должны решить, будет ли Дарья продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель", - рассказал Уле-Эйнар Бьорндален.

Как сообщалось, на днях подруга Домрачевой по белорусской биатлонной команде Надежда Скардино приняла решение завершить карьеру биатлонистки.-0-

Надежда Скардино приняла решение завершить карьеру биатлонистки "Много думала о том, продолжать или нет. Поговорили с главным тренером Юрием Альберсом, руководством федерации - они приняли мое решение завершить карьеру. Сейчас буду отдыхать", - сказала Надежда Скардино.