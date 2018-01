Дарья Домрачева проявила качества fair play в ходе гонки преследования на этапе КМ в Антхольце

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Домрачева проявила качества fair play (честная игра, борьба) в ходе гонки преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На финише гонки за вторую позицию трехкратная олимпийская чемпионка боролась с итальянкой Доротеей Вирер. Белоруска в пылу борьбы наступила на палку отталкивания итальянки и позволила Вирер финишировать второй, прекратив борьбу.

Пьедестал почета по итогам гонки преследования выглядит следующим образом: 1. Лаура Дальмайер (Германия). 2. Доротея Вирер (Италия). 3. Дарья Домрачева (Беларусь).

Very fair gesture by @DaryaDomracheva, who stepped on Wierer's pole in the last turn and didn't attack on the last 50 meters as a result. #ANT18



