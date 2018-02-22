Дарья Домрачева стала первой среди биатлонисток 4-кратной чемпионкой Олимпиад

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Дарья Домрачева стала первой среди женщин-биатлонисток, кому удалось на Олимпийских играх разных лет завоевать четыре золотые награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня спортсменка поднялась на высшую ступень пьедестала почета в составе белорусской эстафетной дружины на Играх-2018 в Пхенчхане. Также у Дарьи три золотые награды Сочи-2014 (в гонке преследования, масс-старте и индивидуальной гонке). Лидер белорусской сборной опередила по числу побед на главных стартах четырехлетия уже не выступающую немку Кати Вильхельм и представительницу Словакии Анастасию Кузьмину, у которых по три олимпийских золота.

Кроме того, в личной коллекции Дарьи Домрачевой серебро в гонке с масс-старта Пхенчхана-2018 и бронза Ванкувера-2010 в индивидуальной гонке.-0-