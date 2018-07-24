Дарья Домрачева стала первым звездным послом II Европейских игр

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд "Дирекция II Европейских игр 2019 года" объявил о запуске информационного проекта "Звездные послы II Европейских игр", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня первым обладателем этого титула стала четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева. Сертификат о присвоении звания звездного посла прославленной белорусской спортсменке в зале Олимпийской славы НОК вручил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Он отметил, что приоритетными задачами проекта являются продвижение и формирование положительного имиджа II Европейских игр в Беларуси и за ее пределами, привлечение к ним общественного внимания, стимулирование интереса жителей Беларуси и мировой общественности к предстоящему мультиспортивному событию, популяризация видов спорта, включенных в программу Европейских игр. В число звездных послов войдут выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры не только Беларуси, но и зарубежных стран.

Дарья Домрачева сказала, что для нее очень почетно стать первым звездным послом предстоящих соревнований в Минске. По ее мнению, на II Европейских играх должны засиять новые звезды спорта, которые впоследствии будут вспоминать белорусскую столицу как город, в котором они добились своих первых больших успехов.

Как сообщил Георгий Катулин, вслед за Дарьей Домрачевой сертификаты звездных послов II Европейских игр получат известные цирковые артисты братья Запашные.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-

Фото Рамиля Насибулина