11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева удостоена медали почета Международного союза биатлона (IBU), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эту награду четырехкратная олимпийская чемпионка получила во время гала-вечера, посвященного 25-летию образования организации, который состоялся в хорватском Порече. "Главный сюрприз для меня во время торжественных мероприятий - медаль почета IBU. Дата основания союза примерно совпадает с тем временем, когда я активно начала тренироваться. Очень горжусь, что на протяжении 25 лет и IBU, и я только прогрессировали", - отметила Дарья Домрачева.

Белорусская биатлонистка также пожелала удачи новому президенту союза Олле Далину в развитии мирового биатлона. Вместе с Дарьей Домрачевой почетной медали IBU удостоен и ее супруг прославленный норвежский спортсмен Уле-Эйнар Бьорндален.

В июне текущего года самая успешная белорусская биатлонистка объявила о завершении карьеры, планируя сосредоточиться на воспитании дочери Ксении.-0-