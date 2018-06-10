Дарья Домрачева удостоена премии "Звезды Содружества"

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева удостоена межгосударственной премии "Звезды Содружества", об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
Совет этой организации определил лауреатов 2017 года, среди которых и белорусская спортсменка.
Вместе с Дарьей Домрачевой, лауреатами премии стали дирижер Юрий Башмет, скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан), поэт Низом Косим (Таджикистан) и композитор Степан Шакарян (Армения), филолог Наргиз Пашаева (Азербайджан), литературовед Абдылдажан Акматалиев (Киргизия) и физик Ион Бостан (Молдова).
Торжественная церемония награждения состоится на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ 19-20 июня в Астане.
Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств в 2009 году. Награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Среди лауреатов прошлых лет - Юрий Григорович, Евгений Дога, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Мехрибан Алиева, Владимир Спиваков, Дживан Гаспарян и многие другие. Обладателям премии вручают диплом, почетный знак и 2 млн. российских рублей.-0-
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