Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на этапе КМ в Тюмени

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская биатлонистка успешно провела заключительную стрельбу стоя и смогла опередить соперниц, которые немного раньше ушли с огневого рубежа. Результат Дарьи Домрачевой - 34 мин. 26,0 сек. (0+0+1+0). В финишном спурте второе место досталось Паулине Фиалковой из Чехии - +1,9 сек. (1+0+0+0). Бронзовым призером стала Анаис Шевалье из Франции - + 5,3 сек. (0+0+0+0).

it's another win for @DaryaDomracheva ahead of first time top 3 Paulina Fialkova and Anais Chevalier in #TMN18 mass start. You can rewatch it on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/YSvVmuddIq