Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на этапе КМ в Тюмени

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская биатлонистка успешно провела заключительную стрельбу стоя и смогла опередить соперниц, которые немного раньше ушли с огневого рубежа. Результат Дарьи Домрачевой - 34 мин. 26,0 сек. (0+0+1+0). В финишном спурте второе место досталось Паулине Фиалковой из Чехии - +1,9 сек. (1+0+0+0). Бронзовым призером стала Анаис Шевалье из Франции - + 5,3 сек. (0+0+0+0).

it's another win for @DaryaDomracheva ahead of first time top 3 Paulina Fialkova and Anais Chevalier in #TMN18 mass start. You can rewatch it on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/YSvVmuddIq — IBU World Cup (@IBU_WC) 25 марта 2018 г.

В масс-старте приняли участие еще две белоруски. Надежда Скардино заняла 16 место - +48,5 сек. (0+0+1+0), Ирина Кривко расположилась на 24-й позиции в итоговом протоколе - + 1 мин. 31,9 сек. (1+0+1+0). Для Дарьи Домрачевой победа на девятом этапе Кубка мира в Тюмени стала второй. Двумя днями ранее, 23 марта, ей удалось стать первой в спринте.

Завершившийся женский масс-старт был интересен и противостоянием за Большой хрустальный глобус между Анастасией Кузьминой из Словакии и Кайсой Мякяряйнен. В итоге в прошедшей гонке финская стреляющая лыжница опередила свою соперницу, заняв шестое место.

Кайса Мякяряйнен выиграла у Анастасии Кузьминой и в общем зачете, заработав 822 балла, тогда как у представительницы Словакии - 819. Бронзовым призером Кубка мира стала белоруска Дарья Домрачева, в активе четырехкратной олимпийской чемпионки по итогам сезона - 804 очка. В общем зачете у мужчин победу праздновал Мартен Фуркад из Франции - 1116 баллов. -0-