Дарья Домрачева выступит на 4-м этапе эстафеты Кубка мира по биатлону в Оберхофе

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя эстафетными гонками в немецком Оберхофе завершится 4-й этап Кубка мира по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старт женской эстафеты 4х6 км выйдут 20 команд, среди которых Беларусь (7-й номер). На первый этап заявлена Надежда Скардино, вслед за ней на дистанцию уйдет Ирина Кривко, которая передаст эстафету Динаре Алимбековой, а финишером станет трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Эта гонка будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в 13.20.

В мужской эстафете 4х7,5 км за сборную Беларуси выступят Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Роман Елётнов. Всего у мужчин в стартовый протокол внесены 25 команд.-0-