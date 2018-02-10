Дарья Домрачева заняла 9-е место в спринте на Олимпиаде-2018, победила Лаура Дальмайер

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 9-е место в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пхенчхане. Чемпионкой стала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая олимпийская гонка на биатлонном стадионе прошла под аккомпанемент порывистого ветра, который очень мешал участницам спринта. Лучше всех к непростым погодным условиям приспособилась немка Лаура Дальмайер, которая прошла дистанцию протяженностью 7,5 км за 21 мин. 06,2 сек., не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. На 24,2 сек. от победительницы отстала норвежка Марте Олсбю (1 промах), бронзовая медаль у чешки Вероники Витковой (+25,8 сек.; 1 промах).
Лидер белорусской команды трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вполне могла претендовать на место в призовой тройке, но допустила по одному промаху на обоих огневых рубежах и в итоге оказалась на девятой строке итогового протокола, отстав от победительницы на 46,2 сек.
Достойно выступила дебютантка Олимпийских игр Ирина Кривко, которая при одном выстреле "в молоко" уступила чемпионке 1 мин. 11,2 сек. и заняла 17-е место. Не задалась стрельба у признанного снайпера Надежды Скардино, которая промахнулась три раза и оказалась на 36-й итоговой позиции. Еще одна представительница Беларуси Надежда Писарева при двух неточных выстрелах финишировала 52-й (+2 мин. 22,9 сек.) среди 87 участниц спринта.
В воскресенье ,11 февраля, в Пхенчхане состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя заходами на стрельбище.-0-
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