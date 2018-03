Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Домрачева заняла второе место в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал сегодня в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительницей стала Анастасия Кузьмина из Словакии, которая показала высокую скорость прохождения дистанции и, несмотря на один промах, преодолела 7,5 км за 21 мин. 31,8 сек. Белоруска Дарья Домрачева без промахов прошла два огневых рубежа и уступила лидеру 8,9 сек. Бронзовым призером в спринте стала украинка Юлия Джима - +29,2 сек. (0+0).

Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина и Юлия Джима. Фото IBU

Анастасия Кузьмина. Фото IBU

Check this flower ceremony from #HOL18 because there are plenty happy faces, not only on the podium: @SusanDunklee in 4th is at her season best, while Fuyuko Tachizaki got her career best in 5th! https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/VCtH9BokxP