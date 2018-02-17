Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала серебряным призером Олимпиады в масс-старте. Победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшняя гонка на 12,5 км прошла с преимуществом Кузьминой, которая сразу же захватила лидерство и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, финишировала первой с результатом 35 мин. 23,0 сек. Чемпионка Сочи-2014 в этой дисциплине, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отстала от Анастасии Кузьминой всего на 18,8 сек.
Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг. Эта серебряная медаль стала для Даши пятой за время участия в Олимпиадах. Кроме трех золотых наград Игр-2014 у нее еще бронза Ванкувера-2010.
С завоеванием серебряной олимпийской медали Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Третье место в сегодняшнем масс-старте заняла норвежская спортсменка Тирил Экхофф, уступившая победительнице 27,7 сек. при двух промахах на стрельбище.
В первую десятку из белорусских стреляющих лыжниц попала Надежда Скардино, занявшая 7-е место (+47,9 сек.; 0 промахов). Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу, промахнувшись 3 раза, и в итоге финишировала лишь 26-й (+3 мин. 41,0 сек.; 4).-0-
Фото Андрея Покумейко
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