Дарья Домрачева завоевала олимпийское серебро в масс-старте

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева стала серебряным призером Олимпиады в масс-старте. Победила представительница Словакии Анастасия Кузьмина, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя гонка на 12,5 км прошла с преимуществом Кузьминой, которая сразу же захватила лидерство и, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах, финишировала первой с результатом 35 мин. 23,0 сек. Чемпионка Сочи-2014 в этой дисциплине, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отстала от Анастасии Кузьминой всего на 18,8 сек.

Белоруска могла бы побороться и за золото, но на первой стрельбе из положения стоя промахнулась и была вынуждена пробежать штрафной круг. Эта серебряная медаль стала для Даши пятой за время участия в Олимпиадах. Кроме трех золотых наград Игр-2014 у нее еще бронза Ванкувера-2010.

Домрачева: серебро Пхенчхана в масс-старте буду ценить не меньше других наград "Мне удалось порадовать себя, болельщиков, которые за меня переживали, людей, отправлявших меня сюда. Это серебро с золотым отливом. В моей коллекции появилась серебряная медаль Игр. Сегодня удалось преодолеть, казалось бы, уже не решаемые трудности", - отметила Дарья Домрачева.

Дарья Домрачева: серебряная медаль Олимпиады особенная в моей коллекции наград Удержать статус лидера часто бывает сложнее, чем завоевать его. Олимпийский турнир по биатлону стал этому ярким подтверждением. Многие именитые стреляющие лыжницы остались без медалей в индивидуальных гонках. Однако Дарья Домрачева еще раз продемонстрировала свои лучшие бойцовские качества в тот момент, когда казалось ситуация складывается не в ее пользу.

С завоеванием серебряной олимпийской медали Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Дарью Домрачеву поздравили с серебряной медалью в Олимпийской деревне Поздравления от имени Президента Республики Беларусь, Президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко зачитал шеф миссии Александр Барауля.

Третье место в сегодняшнем масс-старте заняла норвежская спортсменка Тирил Экхофф, уступившая победительнице 27,7 сек. при двух промахах на стрельбище.

Дарья Домрачева, Анастасия Кузьмина и Тирил Экхофф

Альберс: волновались за последнюю стрельбу Домрачевой, но она справилась По словам тренера, Дарья, конечно, сама переживала за неудачи в Пхенчхане и на масс-старт вышла заряженной на борьбу. "Волновались за последнюю стрельбу Домрачевой, но она справились. Молодец", - подчеркнул Юрий Альберс.

Бьорндален: Дарья дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже "Дарья хорошо стреляла и дорожила каждым выстрелом на огневом рубеже. Она продемонстрировала высокую скорость", - отметил легендарный биатлонист.

В первую десятку из белорусских стреляющих лыжниц попала Надежда Скардино, занявшая 7-е место (+47,9 сек.; 0 промахов). Ирина Кривко неудачно повела первую стрельбу, промахнувшись 3 раза, и в итоге финишировала лишь 26-й (+3 мин. 41,0 сек.; 4).-0-

Скардино: нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой "Сегодня гонка для нас сложилась успешно. Впервые отстреляла чисто на этой Олимпиаде. Нас всех вдохновила золотая медаль Гуськовой вчера", - отметила Надежда Скардино.

Серебро Дарьи Домрачевой поможет юным спортсменам СДЮШОР "Фаворит" После завершения своей "серебряной" гонки Дарья поблагодарила всех, кто поддерживал ее, но отметила, что особо ее и подруг по олимпийской команде вдохновил ролик, который подготовили учащиеся спортшколы "Фаворит".

Фото Андрея Покумейко