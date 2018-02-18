Дащинский: судьи, наверное, устали от побед белорусских фристайлистов

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невыход белорусского спортсмена Антона Кушнира в финал олимпийского турнира фристайлистов непонятен, он должен был бороться за медали. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Беларусь 1" двукратный призер Олимпиад в лыжной акробатике Дмитрий Дащинский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Дащинский считает, что конкуренты Антона были не сильнее его во всех компонентах прыжков, однако они будут спорить за награды, а олимпийский чемпион Сочи-2014 остался за бортом финала, это очень обидно. Дмитрий Дащинский грустно пошутил, что "возможно, судьи уже устали от побед белорусских фристайлистов".

Антон Кушнир не пробился в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике Из трех представителей Беларуси с первой попытки в число 12 соискателей наград сумел отобраться только Станислав Гладченко.

В активе белорусских мастеров лыжной акробатики сейчас 4 золотые медали Олимпийских игр: Алексея Гришина в Ванкувере-2010, Аллы Цупер и Антона Кушнира в Сочи-2014 и Анны Гуськовой в Пхенчхане-2018.

Сегодняшний финальный этап соревнований в этом виде программы начнется в 14.00 по минскому времени.-0-