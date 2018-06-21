Датчане и австралийцы откроют восьмой день футбольного ЧМ

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи второго тура предварительного этапа футбольного чемпионата мира состоятся в трех российских городах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Программу восьмого дня мирового первенства откроют команды группы С: в 15.00 в Самаре сыграют сборные Дании и Австралии, в 18.00 в Екатеринбурге встретятся Франция и Перу.

В группе D футболисты Хорватии и Аргентины в 21.00 начнут свой матч в Нижнем Новгороде.-0-