Датчане и австралийцы откроют восьмой день футбольного ЧМ

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи второго тура предварительного этапа футбольного чемпионата мира состоятся в трех российских городах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Программу восьмого дня мирового первенства откроют команды группы С: в 15.00 в Самаре сыграют сборные Дании и Австралии, в 18.00 в Екатеринбурге встретятся Франция и Перу.
В группе D футболисты Хорватии и Аргентины в 21.00 начнут свой матч в Нижнем Новгороде.-0-
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