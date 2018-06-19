Давид Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа согласовал новый долгосрочный контракт с "красными дьяволами", сообщает Manchester Evening News.

Действующий контракт 27-летнего испанца завершается летом 2019 года. Новое соглашение с "Манчестер Юнайтед" будет рассчитано на 5 лет. Согласно этому контракту, как ожидается, голкипер будет получать 21 млн евро в год. Это позволит ему стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире.

Ранее сообщалось, что интерес к Де Хеа проявлял мадридский "Реал".

Давид Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Атлетико" в 2011 году.-0-