Давид Де Хеа может стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давид Де Хеа согласовал новый долгосрочный контракт с "красными дьяволами", сообщает Manchester Evening News.
Действующий контракт 27-летнего испанца завершается летом 2019 года. Новое соглашение с "Манчестер Юнайтед" будет рассчитано на 5 лет. Согласно этому контракту, как ожидается, голкипер будет получать 21 млн евро в год. Это позволит ему стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире.
Ранее сообщалось, что интерес к Де Хеа проявлял мадридский "Реал".
Давид Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Атлетико" в 2011 году.-0-
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