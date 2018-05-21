Дебютант НХЛ "Лас-Вегас Найтс" вышел в финал Кубка Стэнли

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "Лас-Вегас Найтс", дебютировавшая прошлой осенью в Национальной хоккейной лиге, в первом же сезоне смогла выйти в финал Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Западной конференции "рыцари" были сильнее соперников из "Виннипег Джетс", победив в серии - 4:1. Пятый матч на площадке "Виннипега" завершился победой Вегаса" - 2:1. Отметим, что "Лас Вегас" владеет правами на белорусского нападающего Михаила Грабовского. В новом клубе форвард оказался после выбора на драфте расширения летом 2017 года. Однако из-за проблем со здоровьем Михаил Грабовский не смог сыграть за свой новый клуб, который вышел в финал, ни одного матча.

Соперником "Лас Вегаса" в борьбе за Кубок Стэнли станет победитель в противостоянии в Восточной конференции "Вашингтона" и "Тампы". Клуб из столицы США уступает в ходе серии до четырех побед 2:3. Шестой матч состоится 22 мая в Тампе.-0-