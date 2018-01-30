Деятельность федераций по видам спорта в Беларуси значительно усовершенствована - Василий Жарко

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проделана значительная работа по совершенствованию деятельности федераций по видам спорта. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко сегодня на семинаре-совещании по вопросам развития физической культуры и спорта в Национальном олимпийском комитете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В Зале олимпийской славы НОК состоялась дискуссия "Организация работы и взаимодействия федераций и попечительских советов в новых условиях". Участие в работе секции приняли также министр спорта и туризма Александр Шамко, первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, представители федераций, ассоциаций, союзов по виду спорта, попечительских советов федераций, члены комиссии НОК по работе с федерациями.

"В 2017 году проделана значительная работа по совершенствованию деятельности федераций по видам спорта. В большинстве республиканских федераций избраны новые руководители, которые хорошо знают свой вид спорта, прошли серьезный путь практической работы именно в спорте, имеют авторитет в международных спортивных организациях. И это, несомненно, должно сказаться на усилении работы федераций и подготовки спортивного резерва", - сказал вице-премьер.

О порядке формирования попечительского совета и роли федераций в подготовке резерва национальных и сборных команд своим мнением поделилась председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель. "Попечительский или наблюдательный совет играет в федерациях серьезную роль, - отметила она. - Как правило, в него входят люди, у которых достаточно хороший управленческий опыт. Многие члены попечительских советов непосредственно связаны со спортом. Федерациям важно наладить взаимодействие и найти понимание с попечительским советом". Елена Скрипель также затронула проблему оттока тренерских кадров.

О деятельности Белорусской федерации легкой атлетики в условиях сотрудничества с наблюдательным советом федерации, создании и реализации спортивно-массовых мероприятий, организации крупных международных соревнований, антидопинговой деятельности рассказал генеральный секретарь общественного объединения Александр Бут-Гусаим. Он сообщил, что в 2018 году БФЛА намерена подписать меморандум о сотрудничестве с федерацией легкой атлетики Испании. Благодаря поддержке правительства Беларуси, Минспорта и туризма, Национального олимпийского комитета и Мингорисполкома в 2019 году на минском стадионе "Динамо" состоится историческое событие - легкоатлетический матч Европа - США.

На заседании были также рассмотрены вопросы реализации норм указа №191 "Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта", добавили в пресс-службе.-0-