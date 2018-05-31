Действующему чемпиону Беларуси по хоккею на траве засчитано техпоражение в полуфинале плей-офф

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичской "Виктории" засчитано техническое поражение в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом федерации (БФХТ) по итогам второго полуфинального матча барановичского "Текстильщика" и "Виктории". Встреча завершилась победой действующих чемпионок страны из Минской области со счетом 4:3 в серии буллитов. Однако участие в послематчевых бросках принял игрок "Виктории", удаленный на исходе основного времени игры и не имевший права выходить на поле. Федерацией принято решение засчитать "Виктории" поражение 0:5. Счет в серии до двух побед стал 1:1. Третий решающий матч состоится 1 июня в Смолевичах.

В другом полуфинале гродненский "Ритм" дважды был сильнее ХК "Минск" (2:0 и 3:2 в серии буллитов) и ожидает соперника по решающей стадии турнира.

В мужском чемпионате страны по хоккею на траве за золотые медали поспорят брестский "Строитель" и "Минск". ХК "Гомель" и СДЮШОР ХК "Минск" в финальной серии определят бронзового призера.

Чемпионы и призеры первенства страны получат право сыграть в еврокубках. Как отметили в БФХТ, благодаря высокому рейтингу в Европейской федерации хоккея на траве чемпионы страны сезона 2017-2018 сыграют в главных клубных турнирах Европы: мужчины - в Лиге чемпионов, женщины - в Кубке чемпионов.-0-