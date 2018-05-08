8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североамериканский специалист Дэйв Льюис оставил пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной", - отметили в федерации.
ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу.
До конца чемпионата мира в Дании исполнение обязанностей главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4079 BYN
|2.402 BYN
|2.412 BYN
|USD
|2.0185 BYN
|2.015 BYN
|2.02 BYN
|RUB
|3.2162 BYN
|3.205 BYN
|3.218 BYN