8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североамериканский специалист Дэйв Льюис оставил пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист. Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной", - отметили в федерации.

ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу.

До конца чемпионата мира в Дании исполнение обязанностей главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова.-0-