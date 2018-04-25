Делегация Марокко презентовала в НОК Беларуси заявку на проведение ЧМ-2026 по футболу

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Марокко провела в Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси презентацию заявки на проведение чемпионата мира 2026 года по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время визита гости встретились с первым вице-президентом НОК Беларуси Андреем Асташевичем и генеральным секретарем НОК, директором фонда "Дирекция II Европейских игр" Георгием Катулиным. Стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества олимпийских комитетов двух стран и опыт по подаче заявок на проведение крупных спортивных мероприятий. Акцент был сделан на возможности африканской страны принять у себя чемпионат мира по футболу FIFA в 2026 году. Представители НОК Марокко выразили желание использовать наработки Беларуси по проведению международных соревнований.

"Министр спорта и молодежи Азербайджана Азад Рагимов, председатель Координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос заверили меня, что Беларусь может быть примером по организации международных соревнований для многих стран. После посещения Минска могу сказать, что вы уже сегодня способны провести турниры самого высокого уровня. Надеюсь, что мне удастся посетить церемонию открытия и несколько соревнований II Европейских игр в Минске в 2019 году. Смотрю на Беларусь и не теряю надежды провести что-то похожее в Африке. Марокко готово к взаимодействию с НОК Беларуси, и надеюсь, этот визит даст старт более тесному сотрудничеству", - сказала член МОК, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наваль Эль-Мутавакель.-0-