Делегаты НОК стран Старого Света ознакомятся с ходом подготовки к II Европейским играм

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты Национальных олимпийских комитетов стран Старого Света ознакомятся с ходом подготовки к II Европейским играм, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Визит представителей НОК состоится с 28 по 29 марта, участие в мероприятии примут также делегаты 12 спортивных организаций, Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) - спортивный консультант Макис Асимакопулос, старший консультант Пирс О'Калаган.

Гости из 20 НОК Европы ознакомятся с ходом подготовки к проведению мультиспортивного форума в Минске. В программу пребывания включены совместные заседания с представителями фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и представителями ЕОК, а также посещение спортивных объектов, которые примут форум, и деревни атлетов.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).-0-