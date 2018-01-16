День снега пройдет 21 января в горнолыжном центре "Солнечная долина"

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горнолыжный центр "Солнечная долина" в Минске 21 января собирает любителей зимних видов спорта на городской праздник День снега, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор центра Александр Гребнев.

Главным событием станут соревнования по горнолыжному спорту, на которых ожидается около 200 спортсменов со всей Беларуси. Горнолыжники будут состязаться в мастерстве на основном склоне. А малый в это время предоставят желающим покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах. После соревнований для отдыхающих станет доступен и основной склон. Развлекательная программа включает конкурсы и игры, анимацию, выступление творческих коллективов.

Всемирный день снега отмечается в январе по инициативе Международной федерации лыжного спорта. Организаторами мероприятия в Минске выступают Мингорисполком, Белорусский лыжный союз и горнолыжный центр "Солнечная долина".

Центр заработал в столице в 2009 году, в парке Курасовщина. К услугам отдыхающих несколько трасс. Для катания на горных лыжах и сноубордах есть два склона: большой спортивный и малый учебный. Длина первого - 225 м, второго - 125 м. Перепад высот составляет от 30 до 40 м. Для удобства лыжников и сноубордистов установлены бугельные подъемники. Мини-сноупарк на спортивном склоне подходит для любителей экстремального катания.-0-