16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард Денис Казионов перешел в ХК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.
30-летний российский нападающий подписал с нашим клубом односторонний контракт до конца сезона.
В карьере 30-летнего игрока были новокузнецкий "Металлург", "Авангард", "Амур", чешская "Млада Болеслав", "Автомобилист", "Трактор", "Ижсталь", "Северсталь", нижегородское "Торпедо", "Сочи" и "Металлург" из Магнитогорска. В составе "магнитки" Казионов провел два предыдущих сезона: в 127 матчах набрал 31 (17+14) очко. В том числе помог "лисам" выйти в финал розыгрыша Кубка Гагарина - 2017, где команда уступила питерскому СКА.-0-
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