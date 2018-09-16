16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский форвард Денис Казионов перешел в ХК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

30-летний российский нападающий подписал с нашим клубом односторонний контракт до конца сезона.

В карьере 30-летнего игрока были новокузнецкий "Металлург", "Авангард", "Амур", чешская "Млада Болеслав", "Автомобилист", "Трактор", "Ижсталь", "Северсталь", нижегородское "Торпедо", "Сочи" и "Металлург" из Магнитогорска. В составе "магнитки" Казионов провел два предыдущих сезона: в 127 матчах набрал 31 (17+14) очко. В том числе помог "лисам" выйти в финал розыгрыша Кубка Гагарина - 2017, где команда уступила питерскому СКА.-0-