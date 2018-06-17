Деревня одиночной кругосветной парусной гонки Golden Globe Race открылась во Франции

Гоночная деревня одиночной кругосветной парусной регаты Golden Globe Race - 2018/2019 открылась во французском городе Ле Сабль д'Олон. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония открытия деревни прошла в присутствии 18 яхтсменов из 13 государств – они примут участие в гонке. Гоночную деревню открыл президент городской агломерации Ле Сабль д'Олон Янник Моро.

Гонке Golden Globe Race в 2018 году исполнится 50 лет. Юбилейные торжества начались 11 июня в английском городе Фалмуте – в этом городе началась и завершилась первая гонка в 1968-1969 годах. Победителем ее стал британец Робин Нокс-Джонстон.

Ныне уже 79-летний яхтсмен прибыл в Фалмут на торжественный парад на своей яхте Suhaili, на которой он принимал участие в соревнованиях. Всего в торжественном параде приняли участие около 200 яхтсменов.

Мероприятия в Фалмуте завершились 14 июня. По сигналу пушки, установленной на яхте Нокс-Джонстона, яхтсмены отправились в Ле Сабль д'Олон.

Гонка Golden Globe Race впервые прошла в 1968-1969 годах и стала первым в истории кругосветным турниром для яхтсменов. Призовой фонд первой регаты составлял 10 тысяч фунтов: пять предназначались первому и пять - тому, кто показал на дистанции лучшее время. В итоге все 10 тысяч получил британец Робин Нокс-Джонстон - он единственный смог преодолеть весь путь. Суммарный призовой фонд нынешней регаты составит 75 тысяч фунтов, финишировавшим 22 апреля 2019 года до 15:25 (время и день финиша Нокс-Джонстона) вернут вступительный взнос и вручат специальные призы.

Golden Globe Race стартует 1 июля в Ле Сабль д'Олон. Уникальность 50-й гонки будет в том, что участники должны будут в одиночку, без заходов в порты, преодолеть 30 тысяч морских миль, используя только секстан, компас и бумажные карты, на яхтах тех моделей, которые использовались в первой гонке (без современных модификаций).