Десять белорусских биатлонистов выступят на этапе КМ в Холменколлене

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских биатлонистов выступят на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.
В женской команде изменений не произошло. На старт планируют выйти Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева. В мужской команде по сравнению с предыдущим этапом в финском Контиолахти одно изменение: в список включен Максим Воробей. В Норвегии также выйдут на старт Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Антон Смольский.
Восьмой этап Кубка мира откроется 15 марта двумя спринтерскими гонками. Первыми будут соревноваться женщины. Начало - в 14.00. Мужчины стартуют в 16.45. После дня отдыха 17 марта состоятся женская эстафета и гонка преследования, а завершится восьмой этап 18 марта гонкой преследования у женщин и эстафетой у мужчин. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции из Хольменколлена.-0-
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