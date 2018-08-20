Десять золотых медалей завоевали белорусские паралимпийцы на ЧЕ по плаванию в Дублине

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять золотых медалей завоевали белорусские паралимпийцы на чемпионате Европы по плаванию в Дублине (Ирландия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее весомый вклад в командную копилку внес Игорь Бокий, который семь раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета. Белорус победил в категории S13 на дистанциях 100 м брассом и баттерфляем, 200 м комплексным плаванием. Под занавес чемпионата Игорь Бокий победил в плавании на 400 м свободным стилем, 100 м на спине и 50 м вольным стилем. На дистанции 100 м вольным стилем белорусский атлет победил с мировым рекордом 50,65 сек.

Две золотые медали в активе паралимпийца Григория Зудилова, который стал первым в категории S11 на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем. Его партнер по сборной Дмитрий Салей стал чемпионом Европы в решающем заплыве на 100 м баттерфляем в категории S12.

На счету белорусской команды также серебряная медаль Владимира Изотова на 100 м брассом, три бронзовые награды, которые завоевали Григорий Зудилов в финале на 200 м комплексным плаванием, Анастасия Зудилова на 100 м брассом в категории S12 и Александра Свадковская на 100 м брассом в категории S10.

Всего белорусские пловцы завоевали 14 наград и заняли шестое место в медальном зачете. Победила команда Украины с 106 медалями (33 золотые, 44 серебряные и 29 бронзовых).-0-