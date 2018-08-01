Десятилетний пловец побил рекорд Майкла Фелпса

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США 10-летний пловец Кларк Кент побил один из рекордов легендарного Майкла Фелпса. Об этом пишет "Советский спорт".
На первенстве Дальнего Запада Кларк Кент смог проплыть 100 метров баттерфляем за 1 минуту 9,38 секунды, побив более чем на 1 секунду рекорд пловца Майкла Фелпса, установленный в 1995 году.
При этом на соревнованиях мальчик получил прозвище Супермен, так как он является тезкой героя комиксов.
Майкл Фелпс является единственным в истории 23-кратным олимпийским чемпионом.-0-
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