Девять золотых наград у сборной Беларуси по прыжкам на батуте на ЧЕ в Баку

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять золотых наград (4 у взрослых и 5 у юниоров) в активе сборной Беларуси по прыжкам на батуте по итогам чемпионата Европы в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день турнира в столице Азербайджана первое место завоевали в синхронных прыжках белоруски Анна Гончарова и Мария Махаринская - 49,750 балла. Хозяева чемпионата расположились на втором месте - 47,000, третье место занял дуэт из Украины (44,250).

Не было равных в синхронных прыжках у мужчин белорусам Владиславу Гончарову и Олегу Рябцеву - 52,375 балла. На вторую ступень пьедестала почета взошли россияне Сергей Азарин и Михаил Мельник (51,100), а замкнули тройку сильнейших французы Пьер Гузо и Джошуа Фару (50,500).

В финал индивидуальных прыжков не вышли Владислав Гончаров и Олег Рябцев, однако успех праздновал белорус Никита Ильиных, который с оценкой 59,365 балла стал серебряным медалистом чемпионата Европы. Победил известный португалец Диего Ганчиньо - 60,130.

Второй суммой баллов оценили судьи турнира выступление в индивидуальных прыжках Анны Гончаровой - 54,955 балла, которая уступила лишь россиянке Яне Павловой (56,285).

Успешно на чемпионате выступили белорусские юниоры. Иван Литвинович завоевал золото в индивидуальных прыжках (59,195). Белорусским стал пьедестал в соревнованиях юниорок. Победу праздновала Екатерина Ершова (54,505), серебро у подруги по команде Александры Столяровой (52,255). Не было рваных Ершовой и Столяровой в синхронных прыжках - 45,800 балла. В турнире среди юношей в синхронных прыжках победили белорусы Себастьян Станкевич и Андрей Буйлов (48.675).

Как сообщалось, в первый день континентального форума белорусские прыгуны на батуте завоевали три золотые и одну серебряную награды. Всего в активе сборной Беларуси на соревнованиях в Баку 13 медалей.-0-