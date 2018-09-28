Девятовский переизбран председателем БФЛА

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вадим Девятовский единогласно переизбран на пост председателя Белорусской федерации легкой атлетики во время отчетно-выборной конференции сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые Вадим Девятовский возглавил БФЛА в сентябре 2014 года, сменив бывшего ректора БГУФК Григория Косяченко. За последние четыре года легкая атлетика в Беларуси всерьез изменилась. Особое внимание было уделено развитию подрастающего поколения в ходе реализации программы "300 талантов для Королевы". БФЛА старается быть в авангарде развития массового спорта. Различные любительские забеги хорошо знают многие поклонники спорта, а одним из самых известных является Минский полумарафон.

Серьезного прорыва федерация добилась во взаимодействии с международными спортивными структурами. В Минске уже состоялись Кубок Европы на 10 тыс. м, турнир четырех сборных во время открытия после реконструкции стадиона "Динамо", белорусская столица получила право проведения масштабного легкоатлетического матча Европа - США. В белорусской легкой атлетике появились имена новых звезд: Татьяны Холодович, Эльвиры Герман, целой группы прыгунов в высоту, с выступлением которых связывают надежды на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Глава БФЛА после переизбрания поблагодарил свою команду за проделанную работу в прошедшие четыре года, отметил значительное увеличение количества международных соревнований, в которых молодые белорусские атлеты принимают участие. "За прошедший период много внимания уделяли прогрессу молодых атлетов, о которых сейчас знают и болельщики, и пишет пресса. После вала критики, которая адресовалась белорусской легкой атлетике ранее, мы постарались исправить имидж королевы спорта, значительно повысили статус национального чемпионата, который теперь транслируется в интернете и на спортивном канале "Беларусь 5", подняли культуру общения наших атлетов, от самых маленьких до профессионалов, со средствами массовой информации. Всесторонне поддерживаем наших легкоатлетов. На последнем взрослом чемпионате Европы в Берлине, где белорусы завоевали пять наград, наши тренеры доказали, что готовят атлетов мирового класса", - рассказал Вадим Девятовский.-0-