Девятовский: спорт вырабатывает привычку работать на результат и с полной самоотдачей

15 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Спорт вырабатывает привычку работать на результат и с полной самоотдачей. Такое мнение высказал сегодня во время встречи с преподавателями и студентами Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через массовый спорт нужно привлекать людей к занятиям физической культурой, подвигать их к ведению здорового образа жизни. За этим будущее здоровье нации. Ведь физическая культура и массовый спорт способствуют профилактике и снижению целого ряда заболеваний", - подчеркнул Вадим Девятовский.

Для творческой и профессиональной самореализации молодежи созданы все необходимые условия. "Любая мечта реальна, если активно работать над ее воплощением и не бояться сложностей", - заметил депутат. В качестве примера он привел организацию и проведение Минского полумарафона. В 2017 году в нем участвовали 30 тыс. человек из 51 страны. "Я считаю это одним из важных событий в моей жизни и большим достижением, потому что таким образом удалось реализовать мечту и организовать мероприятие европейского уровня", - сказал он.

По его мнению, в любом деле важно сделать первый шаг. Так и в спорте - нужно попробовать, а затем втягиваешься, стремишься к самосовершенствованию. "Спорт укрепляет здоровье, делает человека сильным и выносливым, закаляет организм. Кроме того, по моему личному убеждению, занятия спортом воспитывают характер, укрепляют силу воли и дисциплинируют. А это помогает в любом деле работать на результат и с полной самоотдачей", - уверен Вадим Девятовский.

В формате открытого диалога он ответил на вопросы студентов и преподавателей, которые в большинстве касались его личной спортивной карьеры. В беседе были затронуты темы сохранения общепринятых духовных ценностей, поддержки института семьи, патриотического воспитания и другие.

Молодежь с интересом общалась с Вадимом Девятовским, который не скупился на примеры из личной жизни, демонстрировал видеоролики со спортивных мероприятий и читал собственные стихи. Он отметил лучшие вопросы, прозвучавшие на встрече, и пригласил всех желающих принять участие в Минском полумарафоне 9 сентября 2018 года, а также в других спортивных стартах, которые организует Белорусская федерация легкой атлетики, председателем которой он является.-0-