Диего Марадона поделился в соцсети фото, где изучает состав брестского "Динамо"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В середине мая стала известна удивительная новость: легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо".

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо" Аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба.

Сообщалось, что аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Легенда футбола будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан. Известно, что Марадона приступит к своим полномочиям после окончания ЧМ-2018 в России.

Марадона получил майку брестского "Динамо" Чемпион мира-1986 Диего Марадона рассказал о том, что будет работать вместе с командой на стадионе, давать "Динамо" все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным. Он также намерен работать и с маленькими игроками из академии "Динамо".

Однако уже сейчас Марадона вливается в команду. Он разместил на своей странице в соцсети Instagram фотографию, где изучает состав брестского "Динамо".

"Наблюдаю за игрой и думаю об укреплении", - написал под снимком Марадона.

За 12 часов запись собрала более 40 тыс. отметок "нравится".-0-