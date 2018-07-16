16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетел в Брест, передает корреспондент БЕЛТА.

Звезда мирового футбола, председатель правления футбольного клуба "Динамо-Брест" прилетел сегодня в аэропорт Брест чартерным рейсом из Москвы, где накануне посетил финальный матч ЧМ-2018. В аэропорту его встречали хлебом-солью представители клуба, городских властей.

Программа у Марадоны расписана по часам. В 18.00 запланирована его первая белорусская пресс-конференция в отеле "Эрмитаж". Для этих целей здесь переоборудуют большой зал ресторана. Как сообщила пресс-секретарь ФК Ольга Хижинкова, на пресс-конференцию аккредитовались около 90 корреспондентов, представляющих различные издания и информационные агентства из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы, Франции.

В графике звезды также знакомство с клубом и посещение матча высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором его подопечная команда встретится с солигорским "Шахтером". Предполагается, что перед игрой, которая начнется в 20.45 на стадионе областного спортивного комплекса "Брестский", Диего Марадона обратится с приветственным словом к собравшимся на трибунах зрителям.

В спорткомплексе сегодня ожидается аншлаг. В полдень на матч оставались свободными около 1,2 тыс. мест. На это же время было раскуплено 9 тыс. билетов.

Как сообщалось, один из лучших футболистов ХХ века Диего Марадона в мае этого года подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Он будет заниматься вопросами стратегического развития команды, взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.-0-

Фото Вадима Якубёнка